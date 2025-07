Si cura per la Sla ma era una forma di artrosi | Dopo una depressione si suicida, la famiglia risarcita per l'errore medico

Come racconta "Il Messaggero", però la via crucis patita dall'uomo lo ha ormai segnato in maniera indelebile. Andato nel frattempo in pensione, l'uomo decide di fare causa all’Asl e al medico che gli ha diagnosticato la SLA. Il Tribunale di Latina ha dato ragione all'uomo condannando l'Asl e il professionista a risarcire il danno morale con 148mila euro (ridotti nei giorni scorsi in Appello a 120mila euro). Ma ormai era troppo tardi: straziato dalle sofferenze passate e caduto in una grave depressione l'uomo si è infatti suicidato nel 2018.