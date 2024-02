"Farò una strage", le chat di Christian Sodano con Desirée Amato prima del duplice femminicidio

Nuova ipotesi di reato In famiglia, Desirée non aveva mai confidato la paura che le incuteva il maresciallo della Guardia di finanza 27enne, ma aveva inviato le chat di WhatsApp a una cara amica con la quale si confidava. A pubblicare il contenuto di quelle conversazioni, è il Corriere della Sera mentre le indagini cercano di ricostruire quanto accaduto quella sera nella villetta di Cisterna di Latina in cui sodano ha sparato alle due donne, uccidendole con la pistola d'ordinanza. Quelle minacce inviate in chat ora potrebbero costituire un'aggravante nel duplice femminicidio: quella della premeditazione di Sodano e dello stalking nei confronti della ex fidanzata. Il messaggio in cui annunciava la strage era stato cancellato subito dopo dallo stesso finanziere, ma Desirée era riuscita ugualmente a immortalarlo in uno screenshot.

I messaggi di Sodano "Sei una falsa, devi soffrire quanto ho sofferto io", attacca lui in una esasperante conversazione con la 22enne che non lo sopporta più. "Ti farò tanto male, fosse l’ultima cosa che faccio. Non me ne frega più niente". Desyrée prova a farlo ragionare: «Anche tu alla tua ex hai detto ti amo», come a dirgli che i sentimenti cambiano senza che per questo si sia stati disonesti. Lo rassicura: "Sei davvero importante per me". Lo redarguisce quando lui le manda la foto della nocca ferita per il pugno sferrato a un muro: "Devi stare calmo, ca... Fai sempre così, ma quando cresci?". Poi aggiunge: "Con i pugni non risolvi niente, anche io sto male". Ma lui va avanti: "È tutta colpa tua, ormai mi posso anche togliere la vita". Lei prova a lungo a calmarlo a farlo tornare a un tono ragionevole, poi spazientita si difende: "Sei uno str...".

