Roma, Cicciolina fa arrestare il figlio: "Mi ha minacciata con un taser"

Nel procedimento per direttissima il tribunale ha disposto per Ludwig Koons il divieto di dimora nel Comune di Roma. Il trentenne era stato arrestato martedì dopo che i carabinieri della stazione La Storta avevano trovato un taser nella casa in cui abita. Alla perquisizione si era arrivati dopo la denuncia dell'ex pornostar che aveva detto ai carabinieri di esser stata minacciata dal figlio che voleva estorcerle del denaro.

"E' vero che abbiamo battibecchi con mia madre, ma non l'ho mai minacciata. Lo giuro, è una cosa che non mi appartiene", ha detto Koons che ha tentato di difendersi dicendo di non sapere "che il taser fosse illegale. Me lo ha regalato un amico".

I precedenti guai di Ludwig Koons A maggio 2010 il figlio di Ilona Staller, allora 17enne, venne denunciato dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale per essersi opposto alla perquisizione nell'abitazione in cui viveva con la madre. In quell'occasione anche l'ex pornodiva venne segnalata alla procura di Roma con l'accusa di aver impedito "l'operato dei carabinieri" arrivati nella sua abitazione. Il legale della famiglia accusò anche i militari, affermando che non potevano effettuare la perquisizione "perché non c'era il decreto del magistrato e non c'era la fragranza di reato". In seguito alla denuncia, Ludwig Koons finì in una comunità di Civitavecchia su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni.

Il rapporto burrascoso tra Ilona Staller e l'ex marito Ludwig nacque dalla relazione di Ilona Staller con il celebre artista statunitense Jeff Koons, icona del neo-pop nel mondo. I due si sposarono nel 1991, ma restarono insieme molto poco, separandosi nel 1992, anno di nascita di loro figlio. La coppia è stata però protagonista di una milionaria causa legale proprio per l'affidamento di Ludwig. Nel 1994 l'ex pornostar volò in America per riprendersi il proprio figlio e riportarlo in Italia. Un gesto che le costò nel 2002 la condanna a otto mesi di reclusione con la condizionale in Cassazione. Fu solo uno dei tanti processi che affrontò, compreso quelli per diffamazione intentati dall'ex marito.

Nel 1999 la donna, però, vinse la causa contro l'ex marito per l'affidamento del figlio che dunque da allora vive con lei a Roma. "Ogni volta che penso a quel periodo - disse lo scorso anno l'ex star del porno durante la sua partecipazione ad un reality televisivo -, penso al periodo più difficile della mia vita. Mi interessava riprendermelo, perché io sentivo che lo stavo perdendo. L'ho riportato con me perché è mio figlio, vivo per lui". In quella puntata intervenne anche Ludwig con un videomessaggio. "Sei una madre unica e speciale - disse -, sei una sorella. Mi manchi e sei l'unica donna della mia vita, dimostra a tutti chi sei".