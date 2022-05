La proposta di Ilona Staller: "Una notte di sesso con Putin in cambio della pace"

"Mi offro per una notte di sesso in cambio della pace. Per l'Ucraina, per il popolo russo". È questa l'ultima proposta che

Ilona Staller

Cicciolina

Vladimir Putin

, in arte, ha rivolto al presidenteattraverso il suo profilo Instagram.

"Qualche giornalista l'ha definita indecente, ma la mia proposta non lo è", sostiene l'ex attrice hard nello studio di

"Zona Bianca"

guerra in Iraq

Saddam Hussein

, soffermandosi sulle tante vittime causate da un conflitto che definisce "inutile e terrificante". Cicciolina non è nuova a simili offerte dato che, come ricordato nella trasmissione di Rete 4, già durante lasi era offerta ain cambio di un cessate il fuoco.

"Io all'epoca fui contattata direttamente dal suo portavoce e io ci sono anche andata a parlare - prosegue rivelando un

aneddoto

contratto di pace

mai emerso prima - Nello studio chiesi di firmare un vero e proprio, però mi guardò come se fossi una marziana e non andò a buon fine".