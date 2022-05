L'attrice hard Priscilla Salerno: "Volevo candidarmi alle comunali, ma mi hanno detto no"

Dopo il caso della "dominatrice" hot nella lista di Azione a Como che hanno portato il segretario del partito Carlo Calenda a uno stop al nome candidata, a

"Zona Bianca"

Priscilla Salerno

elezioni comunali a Salerno

l'attrice hardha spiegato di aver vissuto una situazione simile. La pornostar, infatti, voleva candidarsi alle, città in cui è nata, ma non le sarebbe stato permesso: "Perché una pornostar non può candidarsi? Non ho ucciso nessuno. Mi spoglio? E quindi?", dice al programma di Rete 4.

"Avrebbero voluto candidarmi come sindaco - ha spiegato - ma non avevo le competenze, quindi per questo ho deciso di partire dal basso presentando la mia candidatura a consigliera comunale. La cosa più brutta che mi sono sentita dire dal candidato sindaco è stata: non è etico avere una pornostar nella mia lista". Priscilla però non vuole rinunciare al suo ingresso in politica: "Il porno è una vocazione - ha detto - mi hanno insultato talmente tanto che la ritengo una violenza. Non si sono però sbarazzati di me, mi candiderò alle prossime elezioni".