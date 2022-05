Il caso della "dominatrice" candidata a Como scuote Azione | Lei: se si fosse candidato Siffredi non ci sarebbe nessuno scandalo

Può una dominatrice, una mistress protagonista di video sadomaso, diventare consigliere comunale nelle file di Azione? A quanto pare no.

Doha Zaghi, 31 anni, in arte "Lady Demonique" ha dovuto fare un passo indietro e rinunciare alla candidatura a Como perché disconosciuta da Calenda in persona. "Non c'erano i presupposti per candidarla e perché sono un liberale e non un anarchico" ha commentato l'ex ministro. "Accetto e ne prendo atto" il commento della Zaghi che ammette di sentirsi discriminata in quanto donna. "Se si fosse candidato Siffredi non ci sarebbe nessuno scandalo" ha aggiunto. Le polemiche hanno portato alle dimissioni del coordinatore comasco di Azione, Andrea Luppi .