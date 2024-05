Cianciana (Agrigento), accoltella moglie e figli e poi si barrica in casa | Gravissimi i fratellini

Tragedia familiare a Cianciana (Agrigento).

Un uomo, il 35enne meccanico Daniele Alba, ha accoltellato la moglie e i figli, uno dei quali è in gravi condizioni, e, dopo averli fatti uscire da casa, si è barricato all'interno dell'abitazione. Gravissime le condizioni dei due fratellini, Sarah di 3 anni e Cristian di 7, trasportati in elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo e ricoverati in Rianimazione. Anche la moglie dell'uomo, Anetha, di origini polacche, è stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico: non sarebbe in pericolo di vita.