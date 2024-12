Chiusure fantasma su Google Maps su varie autostrade in Italia: segnalati blocchi inesistenti

Questi falsi allarmi non sono una novità. Lo scorso maggio Google Maps segnalò quasi per un giorno intero un'interruzione dell'autostrada del Brennero tra Vipiteno e il confine di stato, anche se in realtà non c'era nessun blocco. In quell'occasione le conseguenze furono diverse perché la strada statale e la cittadina vicina furono invase dalle automobili in cerca di percorsi alternativi. Un'altra chiusura fantasma, molto più breve, ci fu poi a ottobre sempre in A22.