Incidenti stradali, "aumenta il numero dei feriti e dei sinistri ma calano le vittime"

Dekra ha presentato in Senato proprio un rapporto sulla sicurezza stradale 2024 dal nome "spazi di circolazione per la persone". Il focus è quello di mettere in evidenza l'importanza della progettazione degli spazi stradali sia nelle aree urbane che fuori città in modo da ridurre gli incidenti e il numero di vittime e feriti a livello mondiale. L'approccio alla mobilità cerca di combinare tecnologia, progettazione e responsabilità individuale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato che ogni anno le vittime della strada sono 1,2 milioni. 50 milioni sono le persone che rimangono ferite o che riportano disabilità permanenti.





Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha programmato investimenti significativi per la sicurezza stradale: si parla di 200 miliardi di euro per il decennio 2023-2032 e di 1350 cantieri per manutenzione e opere nuove. Al momento la legge è in corso di approvazione e prevederebbe misure più severe per chi si mette alla guida in stato di ebrezza. "L'educazione stradale è centrale per favorire una maggiore responsabilizzazione", commenta il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.