Chiusura Pernigotti, i dipendenti: “Belle parole da Di Maio, ma poi non è venuto al tavolo a Roma”

"Mattino Cinque" torna sul caso della Pernigotti di Novi Ligure, dove lo stabilimento ha chiuso i battenti ed è stata decisa la cassa integrazione per 92 dipendenti. "Non siamo stupidi, abbiamo sentito tante belle parole dal Ministro quando è venuto qui, ma poi quando c'era da metterci la faccia non è nemmeno venuto al tavolo" sostengono i dipendenti davanti ai cancelli dell'azienda, in collegamento in diretta con lo studio di Canale 5. Il riferimento è alla visita di Luigi Di Maio che poi non si è presentato alla firma della cassa integrazione a Roma, siglata in questi giorni: "Doveva essere lì, non in giro a fare propaganda" insistono dallo stabilimento, dove per tre mesi è andato in scena un presidio permanente dei lavoratori.