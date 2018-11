Pernigotti: "Il marchio e la società non sono in vendita"

Né il marchio Pernigotti né la società sono in vendita. A precisarlo sono i vertici dell'azienda che, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte e il ministro Di Maio, hanno comunque confermato "la decisione di cessare la conduzione in proprio delle attività produttive presso il sito di Novi Ligure". L'intenzione, in ogni caso, è quella di "terziarizzare in Italia la produzione, preferibilmente individuando partner industriali interessati all'acquisizione o alla gestione degli asset produttivi nel centro piemontese, nel tentativo di ricollocare il maggior numero possibile di lavoratori", così come si legge nella nota Pernigotti.