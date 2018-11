Pernigotti: per salvarla scende in campo la Sperlari

Alla fine sarà il torrone a salvare i gianduiotti? La cremonese Sperlari , famosa infatti per il dolce natalizio, dal 2017 parte del gruppo tedesco Katjes International, ha depositato sulla scrivania della turca Toksöz Group, proprietaria della Pernigotti , un'offerta per rilevare il marchio dei celebri gianduiotti e l'intero stabilimento di Novi Ligure.

Una è turca e l'altra è tedesca, ma il matrimonio potrebbe celebrarsi in Italia. L'accordo tra Sperlari e Pernigotti, o meglio tra Katjes International e Toksöz Group, se andasse in porto, consentirebbe di mantenere la produzione nel nostro paese. Nelle intenzioni dell'azienda cremonese ci sarebbe anche la volontà di mantenere gli attuali livelli di occupazione che attualmente ammontano a 200 unità.



L'interessamento di Sperlari per Pernigotti arriva alla vigilia dell'incontro programmato a Roma tra il premier Conte e i rappresentanti della proprietà turca. Dopo tanta amarezza, insomma, si spera in un dolce finale.