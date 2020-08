Chiusura discoteche, il sindacato dei gestori annuncia il ricorso al Tar

Il Silb Fipe , associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha annunciato l'intenzione di presentare un ricorso al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende. Ad anticiparlo è Maurizio Pasca , presidente del Silb Filp durante il direttivo nazionale del sindacato.

Il Silb teme che i giovani che prima riempivano le piste andranno ora ad alimentare l'organizzazione di feste abusive in villa con zero controlli e nessun invito a rispettare distanze o a indossare la mascherina. Sul versante economico, sono state richieste compensazioni con cig e Iva al 4% per quattro miliardi di fatturato a rischio