Chioggia, turista accoltellata per strada: forti sospetti su un 25enne

L'aggressore è poi fuggito in sella a una moto, mentre la vittima è stata soccorsa prima da alcuni passanti e poi dal 118. Le indagini dei carabinieri di Venezia e di Chioggia, grazie anche al supporto delle telecamere della zona, hanno portato al 25enne che è stato condotto in caserma. Le sue dichiarazioni, spesso in contraddizione, non avrebbero convinto gli investigatori che hanno raccolto una serie di elementi che indicherebbero il suo coinvolgimento, ma ancora non decisivi per un eventuale provvedimento di fermo. Viste le sue condizioni è stato necessario il suo ricovero, mentre i militari proseguono le indagini per trovare ulteriori riscontri che potrebbero dare una svolta alla vicenda.