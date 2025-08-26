Bassano del Grappa (Vicenza), prof accoltellato per una sigaretta: un fermo

Una persona è stata fermata dai carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza): è sospettato di essere il responsabile dell'aggressione ai danni di un docente del liceo "Brocchi". La vittima, che non è in pericolo di vita, era stato accoltellata alla schiena, lunedì mattina, per aver risposto "no" alla richiesta di una sigaretta. Si tratta di un uomo di 30 anni, che è stato bloccato dai militari alla stazione ferroviaria probabilmente mentre stava cercando di salire a bordo di un treno per sfuggire alla cattura.