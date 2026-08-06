L'allarme è scattato intorno alle 22, quando il giovane avrebbe contattato una zia all'estero che ha chiesto l'intervento del 112. Ma per gli operatori del 118 non c’era nulla da fare: l'anziana era deceduta e sul corpo erano presenti segni di violenza. Letali, riporta il quotidiano locale Il Centro, sarebbero stati i colpi ricevuti in testa. La conferma arriverà dai risultati dell'autopsia. I sospetti degli inquirenti si sono subito concentrati sul nipote della donna, che era in casa con lei. Il giovane era stato subito condotto nella vicina caserma di Casoli per essere ascoltato dalla procuratrice di Lanciano Patrizia Foiera.