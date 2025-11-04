Uccise la nonna a forbiciate nel Genovese: assolto per totale infermità di mente

Simone Monteverdi, il ventiduenne che a settembre 2024 ha ucciso a colpi di forbici la nonna Andreina Canepa a Chiavari (Genova), è stato assolto per vizio totale di mente. Lo hanno deciso i giudici della corte d'assise di Genova, stabilendo però che il ragazzo dovrà essere sottoposto a misura di sicurezza per dieci anni. Il giovane era stato già dichiarato totalmente inferno ma era stato comunque rinviato a giudizio. Simone viveva con la nonna. La mattina della tragedia ha preso prima un coltello da cucina e ha colpito l'anziana più volte, poi ha afferrato un paio di forbici, con cui ha procurato alla donna altre 29 ferite al collo e al volto. Infine ha chiamato i carabinieri dicendo loro che la nonna era morta e prima del loro arrivo ha lanciato le armi dalla finestra.