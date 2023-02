"Chi va male a scuola resta fuori", squadra torinese chiede anche la pagella ai giovani calciatori dilettanti

"L’intelligenza scolastica è fondamentale per diventare buoni calciatori". A dirlo al quotidiano il Corriere della Sera è l'allenatore Vincenzo Manzo, 47 anni, l'ideatore dell'iniziativa di chiedere "in modo facoltativo" le foto delle pagelle scolastiche alle famiglie degli allievi. In fondo si tratta di una prassi consolidata e proficua anche nei settori giovanili di alcune squadre di serie A. "Io sono cresciuto calcisticamente nella Juventus dal 90 al 96. Nella società bianconera, i giovani erano seguiti attentamente anche a scuola. Mi ricordo che c’era un dirigente che ci firmava i voti sul diario", racconta Manzo.

Attenzione particolare alla condotta

L'intenzione dell'allenatore e della presidenza della Asd è quella di supportare le famiglie: i genitori parleranno con i ragazzi per far comprendere loro la correttezza nei comportamenti. Non solo in campo ma anche in classe, soprattutto per quanto riguarda la condotta. Ecco perché al Vanchiglia sono già pronti "a impartire delle sanzioni disciplinari, come non convocare il tesserato alle partite del sabato o della domenica" se i ragazzi dovessero fare orecchie da mercante.