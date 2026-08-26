Cesenatico, il responsabile del progetto Octo-Blu: "Più polpi in mare per contrastare il granchio blu"

Una scoperta che arriva dopo diverse prove fatte in laboratorio per provare a contrastare questa specie invasiva che continua a mettere sotto pressione ecosistemi e pesca lungo le coste italiane, come racconta il ricercatore Antonio Casalini. "Abbiamo fatto dei test in vasca per dimostrare che anche un polpo giovane può arrivare a predare un granchio blu di 400gr. Abbiamo liberato in mare diverse migliaia di para-larve per far sì che in ambiente naturale trovino il loro alimento principe. Gli effetti li riscontreremo nei prossimi mesi quando i polpi cresceranno e inizieranno le fasi di monitoraggio" conclude.