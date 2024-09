Cesena, paziente aggredisce un medico con calci e pugni

Un medico del Dipartimento di salute mentale e servizio dipendenze patologiche di Cesena è stato aggredito giovedì mattina con calci e pugni da un paziente 50enne con problemi di tossicodipendenza. Il sanitario è finito al pronto soccorso con cinque giorni di prognosi. L'aggressione, secondo l'edizione locale del "Resto del Carlino", sarebbe avvenuta in corsia al rifiuto della struttura di un ricovero immediato in una comunità terapeutica o in un reparto.