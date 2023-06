Cesena, educatore posta foto mentre bacia un altro ragazzo: la diocesi annulla il campo estivo

Il ragazzo molla il ruolo di organizzatore

La foto postata dal ragazzo è finita sotto l'occhio della diocesi e poi del parroco, che dopo essersi rivolto ai suoi superiori ha comunicato al giovane che sarebbe potuto rimanere solo in veste di organizzatore. Una volta comunicata la sua decisione di ritirarsi, la parrocchia ha informato i genitori l'annullamento del grest, in quanto non vi era il tempo materiale per trovare un sostituto. "L’organizzatore ha scelto di ritirarsi e non c’è stato modo di porre rimedio in tempi brevi. Una consistente fetta dei bambini che frequentavano questo centro estivo ha ripiegato trovando spazio e accoglienza in un analogo spazio di una parrocchia non molto distante da qui". Una scelta obbligata per molte famiglie, che vedevano nel campo estivo un luogo sicuro in cui lasciare i figli durante le ore di lavoro.