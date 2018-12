Centri per l’impiego, fondi dimezzati e rischio caos: code dalle prime ore del mattino

I centri per l’impiego in Italia sono nel caos più totale. Dalle code all’esterno – che iniziano dalle primissime ore del mattino: “Noi siamo qui dalle 6 ma c’è chi è arrivato a mezzanotte” – fino alla mancanza di impiegati all’interno delle strutture: “Oggi ce ne sono quattro – racconta uno dei ragazzi in coda ripreso dalle telecamere di “Stasera Italia” in onda su Rete 4 – ma durante il periodo estivo sono solo uno o due, non di più”.



Una situazione quella attuale che tenderà al peggioramento, poiché i fondi stanziati dal governo per riqualificare i centri per l’impiego sono stati dimezzati: da due miliardi a un miliardo. In Italia queste strutture, che dovrebbero facilitare i cittadini alla ricerca di un lavoro, sono solo 500 e contano in totale meno di 8mila dipendenti. Il problema: dovranno confrontarsi con oltre 5 milioni di persone.