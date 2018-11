“Stasera Italia”, i centri dell’impiego a Padova nel caos

“Veramente un disastro”: è così che commenta una signora a “Stasera Italia” mentre è in fila in un centro per l’impiego a Padova. La situazione sembra davvero al limite del caos con code chilometriche e tempi d'attesa lunghissimi. Sono gli stessi impiegati ad ammettere di essere in difficoltà: “Voi siete cento, e noi quindici qua dentro".



Gli operatori del centro dell'impiego sono ormai alle soglie dei 60 anni e anche loro potrebbero sfruttare la così detta “quota 100” andando in pensione anticipata. Il personale del centro, però, non potrà essere sostituito prima del 2020 e ciò potrebbe provocare un vero e proprio disservizio.



Il centro sembra essere sull’orlo del collasso e non sembra esserci fiducia nelle riforme promesse dal governo. Uno degli impiegati, infatti, commenta: “ Ti ho detto che a quello che dicono i politici non ci devi credere. Quello che pensano di fare, non lo faranno mai”.