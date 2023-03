Cent'anni di Aeronautica Militare, Mattarella: "Con passione affronta sfide gravose"

In un messaggio su Twitter, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto esprimere l'orgoglio di aver indossato l'uniforme e "di aver fatto parte di questa straordinaria avventura", ricordando il motto "Ancora in volo verso il futuro".

Mattarella: "l'Aeronautica Militare ha segnato le vicende del Paese"

Dalle origini del volo alla conquista dello spazio, dalle attività pionieristiche a quelle tecnologicamente più avanzate, attraverso gesta eroiche come quelle degli assi della Prima Guerra Mondiale e la conquista di record e primati, l'Aeronautica Militare ha segnato le vicende del Paese". Il capo dello Stato le elenca: "La vigilanza e la protezione dello spazio aereo nazionale e di quello di Paesi alleati, la partecipazione a numerose missioni internazionali di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, la ricerca e il soccorso a favore delle popolazioni civili in caso di calamità naturali, i trasporti sanitari e in alto-biocontenimento, l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, l'assistenza del traffico aereo, la meteorologia, la solidarietà e l'impegno nel sociale, l'abilità delle Frecce Tricolori, sono tutte pagine di storia di assoluto valore".