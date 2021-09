Sessant'anni di Frecce Tricolori: a Rivolto la festa per l'anniversario con il Presidente Mattarella

Due giorni di festa del volo: così Gaetano Farina, comandante delle Frecce Tricolori, descrive gli eventi in programma il 18 e il 19 settembre, con un Air show internazionale per celebrare il 60esimo anniversario delle Frecce Tricolori. Eventi che si svolgeranno a Rivolto (Udine) , storica sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale, alla presenza delle massime cariche istituzionali, tra cui i l Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

60 anni di Frecce Tricolori - Un anniversario di un pezzo di storia italiana. Le Frecce Tricolori sono il reparto dell’Aeronautica Militare costituito il 1° marzo 1961 sull’aeroporto di Rivolto. Sono nate, secondo quanto riportato dal sito creato per l'occasione freccetricolori60.it, come "erede dei pionieri dell’acrobazia aerea degli anni ’20 e delle formazioni acrobatiche degli anni ’50". Ancora oggi, proprio come 60 anni fa, continuano a "rappresentare, attraverso il volo acrobatico collettivo, le competenze e la capacità di fare squadra di un’intera forza armata, e più in generale sono ambasciatrici del sistema Italia negli scenari nazionali e internazionali in cui sono chiamate ad esibirsi".

Il simbolo del tricolore - "Il tricolore steso in cielo dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale è simbolo dei valori con cui gli uomini e le donne di tutte le forze armate operano quotidianamente al servizio del Paese, garantendo la difesa e la sicurezza della cittadinanza sia in patria che fuori dai confini nazionali e svolgendo con impegno i necessari compiti di supporto alla popolazione ogni volta che le circostanze lo richiedono: emergenze sanitarie, calamità naturali, crisi umanitarie, sono solo alcuni dei contesti in cui i militari italiani forniscono il loro quotidiano silente apporto" si legge ancora sul sito web che riporta i dettagli degli eventi in programma per il 60esimo anniversario delle Frecce.

Il programma - All'evento interverranno quasi tutti gli assetti dell'Aeronautica militare, in volo e a terra, in mostra statica, e numerose pattuglie acrobatiche da tutta Europa. Il programma prevede l'apertura dei cancelli della Base sabato dalle 10 alle 15. Sempre sabato è previsto l'arrivo di Mattarella e della Casellati. Lo show in volo inizierà verso le 12.30; il programma si concluderà con il caratteristico Tricolore disegnato nel cielo friulano dalle Frecce.

Misure anti-Covid - Alla manifestazione potranno assistere dal vivo soltanto 17.500 persone, equamente suddivise tra sabato e domenica. Coloro che si sono prenotati e hanno ricevuto il codice per poter accedere alla Base dovranno esibire il Green pass e anche nel perimetro di tutta l'area interessata è stata creata una sorta di cordone di sicurezza per evitare assembramenti. Le strade attorno allo stanziamento militare saranno assolutamente off-limits: chi vorrà godersi lo show potrà tuttavia farlo da casa, visto che lo spettacolo sarà trasmesso in televisione e sui canali social della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Dai vertici della Base di Rivolto è stato lanciato un appello agli appassionati a non dirigersi verso l'aeroporto se non in possesso di un titolo di ingresso: le misure di sicurezza hanno infatti imposto il divieto di circolazione e sosta in una zona molto ampia ed è quindi sconsigliato di provare a cercare postazioni di fortuna perché non saranno autorizzate, né ci saranno deroghe nemmeno per siti molto periferici rispetto a quelli in cui sono previste le esibizioni delle pattuglie invitate all'evento. Due i gate allestiti per i controlli di sicurezza e anti-Covid.