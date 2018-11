Cei: "Cambia il testo del Padre Nostro", pronto il nuovo Messale romano

Cambia il Padre Nostro: il testo della preghiera più importante del cattolicesimo, inserito nella nuova edizione del messale romano, sarà visionata dalla Santa Sede "per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali entrerà in vigore, come fa sapere la Conferenza episcopale italiana. L'espressione "non indurci in tentazione" sarà sostituita da "non abbandonarci alla tentazione".