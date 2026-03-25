Cefalù, due bambini nel bosco in una comunità di adulti: interviene la procura

I bambini vivevano in una stanzetta umida e dormivano su un materassino gonfiabile, secondo quanto ricostruito dalla polizia. Sembra che non siano mai andati a scuola, e non sono mai stati vaccinati. Inoltre, non hanno documenti. Nella comunità, guidata da un "santone" tedesco, vivono una quindicina di persone, di varia nazionalità: insieme girano per l’Europa e da qualche mese un piccolo gruppo si è stabilito nel casolare dove sono stati trovati i bambini. Altri invece hanno preso in affitto delle villette in zona.