Cc ucciso, la prof di Novara che lo aveva insultato sui social si difende: "Non ho scritto io quel post"

"Quel post non l'ho scritto io, chi mi conosce sa che non penso quelle cose". Lo afferma Eliana Frontini, l'insegnante di Novara nella bufera per la frase "uno di meno" pubblicata su Facebook e riferita alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. "Per motivi che spiegherò solo a chi di dovere, mi sono assunta una responsabilità non mia", sostiene. "Non si è trattato di hackeraggio, semplicemente sono stati usati il mio account e il mio computer". Nei suoi confronti, scuola e Ordine dei giornalisti aprono due provvedimenti disciplinari.