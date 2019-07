Carabiniere ucciso a Roma, bufera sul post di un'insegnante: "Uno di meno"

Il testo shock: "Non ne sentiremo la mancanza" - "Uno di meno, e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza": questo il testo del post, poco dopo rimosso dal profilo dell'insegnante novarese che, dopo centinaia di commenti indignati, ha detto: "Ho commesso un errore gravissimo, me ne sono resa conto appena ho cliccato su invia, ma ormai il danno era fatto". A denunciare il posto sono stati due parlamentari della Lega, Paolo Tiramani e Cristina Patelli, parlando di "un commento vergognoso. Una frase semplicemente folle".



Bussetti: "Accertamenti, se le frasi sono vere quella prof incompatibile con l'insegnamento" - "Viene segnalato un post apparso sui social gravemente offensivo della memoria del vicebrigadiere Rega - dice Bussetti -. A scriverlo sarebbe stata un'insegnante. Attiverò tutte le verifiche necessarie. Il caso va chiarito fino in fondo. Se fosse vero, sarebbe gravissimo. Insultare un servitore dello Stato, caduto compiendo il proprio dovere, infierire sulla disperazione dei suoi cari e, allo stesso tempo, offendere l'intera Arma dei carabinieri, non sono azioni compatibile con la condotta di chi è chiamato a educare e istruire i nostri figli. Un comportamento che non avrebbe niente a che vedere con lo spirito, l'abnegazione e la professionalità della nostra classe docente".



Salvini: "Commento vomitevole" - Immediata è stata la reazione di Matteo Salvini, che su Facebook ha scritto: "Un commento vergognoso, vomitevole, ancora più grave perché viene da un'insegnante. Che in un primo momento ha negato, poi, di fronte all'evidenza, si è scusata. Ma come si possono anche solo concepire certe parole? Spero che ai suoi studenti non proponga queste belle lezioni".



Gelmini: "Cacciare quell'insegnante" - E la presidente di Forza Italia Mariastella Gelmini: "Le scuse non bastano: le parole ignobili di quell'insegnante, che si è permessa di insultare il carabiniere assassinato, devono essere immediatamente sanzionato con la massima severità. Quell'insegnante va cacciata".