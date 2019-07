Carabiniere ucciso, la prof chiude il profilo Facebook: "Ho già fatto troppi danni" | La donna è anche una giornalista pubblicista

"A scuola non ha mai creato alcun problema", dice Silvia Baldi, presidente dell'Istituto Pascal di Romentino dove l'insegnante, ora in ferie, insegna. Ma sui social continuano le prese di posizione contro la donna: tra i numerosi post ne compare anche uno in cui un uomo, che dice di essere un agente, sostiene di essere stato apostrofato male dall'insegnante che lo aveva notato fare la spesa in un supermercato in divisa.