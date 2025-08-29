Venezia, il padre del bimbo morto in mare a Cavallino: "Quella nuova raccolta fondi è una truffa"

Chiusa, con successo, la prima raccolta fondi organizzata dalle amiche della madre, ne è spuntata una seconda, non autorizzata dalla famiglia di Carlo Panizzo, il bimbo di 6 anni morto annegato in mare a Cavallino, nel Veneziano. "E' una truffa, non esiste alcuna raccolta fondi autorizzata per sostenere la famiglia - afferma il padre Fabio a Il Gazzettino. - E' ignobile speculare sul nostro dolore".

