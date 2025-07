Catanzaro, gestione "privatistica" delle liste di attesa: arrestato primario

Con questo modus operandi, per gli inquirenti si era determinata una "privatizzazione" del reparto di Oculistica, "con evidenti ricadute negative sulla qualità del servizio pubblico offerto, stante la dilatazione dei tempi di attesa per accedervi". Dalle indagini sarebbe emerso anche che cinque medici, nonostante avessero optato per il rapporto di lavoro esclusivo in favore della struttura pubblica, garantendosi così la percezione degli appositi emolumenti riservati al personale medico in regime di esclusività, svolgevano attività extra-istituzionale in studi e cliniche private, anche convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, con danno per l'Azienda ospedaliero-universitaria e per l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro.