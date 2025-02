Catanzaro, due uomini morti e un terzo in ospedale: nessun segno di violenza

I cadaveri di due uomini di 46 e di 39 anni sono stati trovati a Falerna, sulla fascia tirrenica del Lametino, in provincia di Catanzaro. Una terza persona si troverebbe in ospedale. I due avrebbero trascorso la serata di giovedì insieme e i corpi dei due uomini erano nelle loro abitazioni, in case diverse. Al momento le cause dei decessi sono ignote.