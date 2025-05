Catania, aperta voragine sul lungomare

L'inviata del tg satirico, dopo aver provato a rendere la voragine "un'attrazione turistica", è andata a chiedere spiegazioni al sindaco Enrico Tarantino. "Stiamo portando avanti uno studio con l'università, in particolare con il dipartimento di geologia, e abbiamo visto che c'è una condizione di stabilità che non ci permette di ricoprire di nuovo, anzi sarebbe peggio, - ha spiegato il primo cittadino - dobbiamo restituire quindi alla natura ciò che desidera. Decenni fa abbiamo sbagliato, torniamo indietro. Non sarà più una piattaforma su cui camminare ma una sorta di promontorio con una scogliera che seguirà il suo corso naturale. Pensiamo di realizzare il tutto almeno in un paio di anni", conclude.