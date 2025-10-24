Catania, picchia brutalmente la moglie in negozio: arrestato 34enne incastrato dalle immagini del sistema di videosorveglianza

Ha picchiato violentemente la moglie, nel loro negozio quando era chiuso, tirandola per i capelli e poi colpendola con pugni e schiaffi e, quando la donna era riversa a terra inerme, anche con calci in una parte del corpo dove era stata da poco sottoposta a un delicato intervento chirurgico. A riprendere la brutale aggressione è stato il sistema di videosorveglianza che ha permesso alla polizia di Catania di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e di arrestare per lesioni aggravate l'uomo, un 34enne noto alle forze dell'ordine che nel frattempo si era recato in casa della madre, cercando di nascondersi sotto un letto. La vittima è stata soccorsa da agenti delle Volanti della Questura che erano stati allertati da lei. L'hanno trovata col volto tumefatto e con una copiosa perdita di sangue alla testa.