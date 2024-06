Mascali (Catania), muore dopo una lite col vicino: un arresto

A Mascali (Catania) un operaio 41enne sarebbe stato ferito a morte da un vicino di casa, al culmine di una violenta lite. L'aggressore, coetaneo, avrebbe colpito la vittima alla gola con un paio di forbici, procurandogli una vasta emorragia. Trasportato d'urgenza a Giarre, l'uomo, Antonio Raciti, è deceduto in ospedale. L'omicida sarebbe stato arrestato dai carabinieri, che lo avrebbero trovato a casa con la maglietta sporca di sangue e un marsupio che avrebbe contenuto le forbici utilizzate per il delitto. L'arrestato, indagato per omicidio, è un 48enne disoccupato, in passato denunciato per porto abusivo di armi e ricettazione.