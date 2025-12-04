Catania, famiglia apre la bara e scopre un altro defunto: corpi scambiati in ospedale

Nella sala mortuaria dell'ospedale erano presenti due uomini, entrambi deceduti nella stessa giornata e coetanei. Giacevano uno accanto all'altro in attesa che le rispettive famiglie potessero recuperarli per l'ultimo saluto. Dopo il nullaosta una delle due salme è stata consegnata all'agenzia funebre incaricata. Preparata la bara, il feretro è stato trasportato nell'abitazione della famiglia. Solo al momento della veglia, però, i parenti hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo non apparteneva al loro caro. L'altro defunto, intanto, era rimasto in ospedale e poiché non si erano ancora presentati i parenti per l'identificazione, nessuno aveva potuto segnalare l’errore.