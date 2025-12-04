Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
tragica scoperta

Catania, famiglia apre la bara e scopre un altro defunto: corpi scambiati in ospedale

I due uomini erano deceduti nello stesso giorno e sono stati invertiti tra loro nella sala mortuaria del "Maria Santissima Addolorata"

04 Dic 2025 - 15:12
© -afp

© -afp

È bastato sollevare il coperchio della bara per trasformare il dolore in incredulità. I famigliari, riuniti in casa per dare l'ultimo saluto al loro congiunto, si sono ritrovati davanti il corpo di un uomo che non avevano mai visto prima. Un errore clamoroso, avvenuto all'interno dell’ospedale "Maria Santissima Addolorata" di Biancavilla, nel Catanese, che ha sollevato indignazione e richieste di chiarimento.

Leggi anche

Ferrara, seppelliscono la bara ma la salma è ancora in ospedale

Pozzuoli, rubano il carro funebre prima del funerale

Due salme, stessa età, stesso reparto: il tragico scambio

 Nella sala mortuaria dell'ospedale erano presenti due uomini, entrambi deceduti nella stessa giornata e coetanei. Giacevano uno accanto all'altro in attesa che le rispettive famiglie potessero recuperarli per l'ultimo saluto. Dopo il nullaosta una delle due salme è stata consegnata all'agenzia funebre incaricata. Preparata la bara, il feretro è stato trasportato nell'abitazione della famiglia. Solo al momento della veglia, però, i parenti hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo non apparteneva al loro caro. L'altro defunto, intanto, era rimasto in ospedale e poiché non si erano ancora presentati i parenti per l'identificazione, nessuno aveva potuto segnalare l’errore.

Leggi anche

Stati Uniti, 14enne muore dopo aver mangiato la patatina più piccante al mondo per una sfida social

Pozzuoli, rubano il carro funebre prima del funerale

Indignazione e richiesta di chiarezza dal Pd di Catania

  La notizia ha suscitato indignazione anche sul piano politico. La federazione provinciale del Partito Democratico di Catania ha espresso "profonda preoccupazione e sconcerto" per l’accaduto e ha chiesto che l'Asp di Catania avvii una verifica interna accurata, individui eventuali responsabilità e intervenga con misure preventive per impedire che simili episodi possano ripetersi in futuro.

Ti potrebbe interessare

catania
salme
scambio di persona

Sullo stesso tema