Dramma al funerale del figlio, padre muore mentre entra la bara in chiesa

A raccontare quanto accaduto è stata la sorella di David, Chantelle, che ha seguito in prima persona la tragica sequenza degli eventi. Intervistata da più fonti giornalistiche, ha dichiarato: "Quello che è successo sembra un film, una tragedia che nessuno può immaginare». Durante la cerimonia, la donna si è accorta dell'assenza del padre e ha chiesto: Dov'è papà?". Poco dopo, le è stato riferito che era collassato davanti all'ingresso della cappella. I presenti sono stati evacuati immediatamente, mentre i soccorsi tentavano disperatamente di salvarlo. Rivolgendosi alla memoria del fratello, ha aggiunto: "David aveva un cuore grande come l'oceano. Ci manca immensamente. I miei bambini sono devastati. La casa non è più la stessa senza di lui". Riguardo al padre, ha poi affermato: "Non aveva mai avuto problemi cardiaci. Credo sia morto di crepacuore. Vedere la famiglia riunita per seppellire David dev'essere stato troppo per lui".