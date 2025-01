Esplosione Catania, la procura apre un'inchiesta per disastro colposo

"Abbiamo ancora qualche sacca di gas nella parte alta del quartiere che stiamo monitorando, stiamo rilevando però le concentrazioni sono calate sia perché la rete è stata alimentata sia perché evidentemente la falla che si è creata da qualche parte fa uscire il gas non immediatamente. Adesso andiamo avanti tutta la giornata per rimuovere le macerie e fare la bonifica di ciò che è crollato". Lo ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Catania, Felice Iracà. "È probabile - ha aggiunto - che l'innesco sia avvenuto proprio all'interno dell'abitazione. La squadra dei vigili del fuoco è stata coinvolta. Alcuni sono stati scaraventati per terra e hanno avuto delle piccole ustioni sulle guance, piccole contusioni. Per fortuna è andata bene, però è stato un momento brutto per i ragazzi".