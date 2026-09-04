Catania, disperso in mare resiste quattro ore: salvato dalla guardia costiera

La vicenda è accaduta nelle ultime ore sulla nota spiaggia in provincia di Catania. Immediatamente è scattato l'allarme e sono iniziate le operazioni di ricerca con diverse squadre di soccorso: motovedette e un elicottero della guardia costiera, personale e mezzi della polizia di stato e della polizia locale, numerosi volontari e i familiari del 21enne.