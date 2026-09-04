Catania, disperso in mare resiste quattro ore: salvato dalla guardia costiera
A segnalare la presenza del ragazzo in mare è stato il personale di una unità di diporto a vela. Le sue condizioni sono buone ma è stato affidato alle cure del 118 per tutti gli accertamenti del caso
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Un tuffo in mare nella zona di San Giovanni Li Cuti, poi di lui si sono perse le tracce. Solo dopo quattro ore di ricerche la guardia costiera è riuscita a intercettarlo e a trarlo in salvo. Il ragazzo, un giovane di 21 anni, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118: le sue condizioni sarebbero buone.
La vicenda è accaduta nelle ultime ore sulla nota spiaggia in provincia di Catania. Immediatamente è scattato l'allarme e sono iniziate le operazioni di ricerca con diverse squadre di soccorso: motovedette e un elicottero della guardia costiera, personale e mezzi della polizia di stato e della polizia locale, numerosi volontari e i familiari del 21enne.
I soccorsi
Operazioni che sono proseguite per circa quattro ore fino a quando una unità da diporto a vela ha segnalato la presenza di un uomo in mare. Il ragazzo è stato subito raggiunto e tratto in salvo: al momento del recupero è apparso cosciente, in grado di comunicare e in buone condizioni generali. È stato fatto sbarcare al porto di Catania ed è stato preso in consegna da personale del 118 per le cure del caso.