Catania, tentano di far entrare cellulari in carcere con un drone

Un 21enne e un 18enne di Paternò e un 17enne di Catania sono stati bloccati dalla polizia mentre cercavano di introdurre nel carcere del capoluogo etneo dei cellulari servendosi di un drone. I tre sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti in concorso. Durante l'operazione agenti delle Volanti della Questura hanno sequestrato un drone, un rocchetto di lenza da pesca, tre smartphone e due mini cellulari.