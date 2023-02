Catania, "cavie" per vaccini anti Covid in cambio di droga: arrestati

I carabinieri di Catania hanno arrestato diverse persone nell'ambito di un'indagine su somministrazioni di vaccini anti Covid in cambio di droga.

Alcuni tossicodipendenti, per pochi euro o qualche dose di droga, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare più volte, per procurare a soggetti No vax la certificazione Green pass. Per una delle "cavie" è stata accertata la somministrazione di tre dosi di vaccino in meno di un mese, a grave rischio per la propria salute. In tutto sono 17 gli indagati.