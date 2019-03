Catania, alcol e droga alla festa di compleanno: 20enne accoltella 14enne

Tentato omicidio - Secondo le prime ricostruzioni, il 20enne ha preso un coltello da cucina, ha afferrato il ragazzo di 14 anni per i capelli per poi colpirlo. L'accusa per il 20enne fermato dai carabinieri e portato nel carcere di Caltagirone, è di tentato omicidio.



Abuso di droga e alcol - Sembra che gli invitati alla festa abbiano abusato di droga e alcol fino a perdere ogni freno inibitore. Proprio per questo il 20enne, secondo i militari dell'Arma, si sarebbe diretto in cucina per poi tornare col coltello pronunciando frasi deliranti e infliggendo il taglio al collo del 14enne, prima di fuggire via.



Non sono stati intaccati organi vitali - A chiamare i carabinieri è stato un altro degli invitati permettendo così al 14enne di essere soccorso. Secondo i medici, solo per pura fatalità non sono stati intaccati organi vitali: la vittima se l'è cavata con 30 giorni di prognosi.