Catania, 80enne dorme sul balcone per sfuggire alla botte del nipote

Botte, insulti e urla contro la nonna per estorcerle soldi. A salvare una 80enne di Librino, in provincia di Catania, sono stati i carabinieri avvisati dalla figlia dell'anziana. Arrestato il nipote Valerio, di 25 anni, che viveva con lei. La vicenda è stata raccontata durante l'ultima puntata di "Mattino 5". La donna avrebbe perfino dormito sul balcone, per sfuggire alla violenza fisica e psicologica da parte del giovane.

Il suo racconto però lascia dubbi a diversi abitanti del quartiere e del paese. "Valerio ha sempre negato di aver picchiato la nonna - rivela un vicino - anche se ha ammesso di aver urlato contro, qualche volta". "Giravano voci, ma cosa succedeva veramente non lo so", dice un uomo intervistato per la strada. Le indagini proseguono.