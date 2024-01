Castelfiorentino (Firenze), bimba in carrozzina travolta da un'auto: è grave

A Castelfiorentino (Firenze), una neonata è stata travolta da un'auto mentre era sulla sua carrozzina ed è ricoverata al Trauma center dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La piccola, di due mesi, è arrivata in codice rosso dopo essere stata trasportata in elisoccorso. Al momento la prognosi è riservata. La madre stava attraversando con la carrozzina sulle strisce pedonali quando è stata colpita dalla vettura, in via Ridolfi. E' arrivato immediatamente il personale del 118 per i soccorsi e sul caso lavora la polizia municipale, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.