Potenza, bimba investita da un'auto: morta in ospedale

Al momento dell’incidente, avvenuto nel quartiere di Rione Lucania, la piccola stava giocando in strada su un monopattino

Al momento dell’incidente, avvenuto nel quartiere di Rione Lucania, la piccola stava giocando in strada su un monopattino. All'arrivo dei soccorsi, le condizioni della bambina erano apparse subito molto gravi . Inutile il trasferimento nel reparto di Rianimazione.

Tragedia a Potenza, dove una bambina di sei anni è morta all' ospedale "San Carlo" dopo essere stata investita da un'auto.

La bambina morta nell'investimento era di nazionalità ucraina: è stata investita da un'auto guidata da una donna che, secondo i primi accertamenti della polizia, non era sotto l'effetto nè di alcol né di sostanze stupefacenti. La donna si è fermata per prestare soccorso alla bambina, poi trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118. Secondo quanto si è appreso, la bambina potrebbe essere stata investita dopo essere sfuggita al controllo della madre.