Garbagnate (Milano), due 15enni investiti sulle strisce: uno è morto

Il giovane è morto, la sua amica è grave in ospedale. L'autista, un 32enne romeno che si è poi fermato a prestare soccorso, era positivo all'alcoltest e senza patente: è stato arrestato per omicidio stradale.

L'investimento è avvenuto in via Kennedy, dove il 118 è intervenuto con due ambulanze e un elicottero. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco, ed è deceduto poco dopo. La giovane, in elicottero, all'ospedale Niguarda di Milano in coma.

L' arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Milano "San Vittore" mentre l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sulla salma della vittima. Sono in corso, da parte dei carabinieri, ulteriori indagini.