Cassino, muore in ospedale dopo una caduta dal monopattino: aperta un'inchiesta

La Procura di Cassino, in provincia di Frosinone, indaga sulla morte di uno studente di 24 anni, originario del Ghana, deceduto in ospedale dopo essere caduto dal monopattino con cui stava tornando a casa. L'incidente è avvenuto venerdì sera e, secondo quanto riporta La Repubblica, il ragazzo in ospedale, nonostante i forti dolori accusati, non sarebbe stato sottoposto ad una Tac addominale ed è morto per un'emorragia interna. A denunciare l'accaduto sono stati i familiari di Charles Balfour.