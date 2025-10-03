Occhi lucidi e distrazione al volante, "pochi indizi legittimano il test antidroga": chi si rifiuta commette reato

Occhi lucidi, mucose nasali arrossate e scarsa attenzione. Sono questi alcuni dei segnali che possono far scattare il test antidroga per chi è alla guida. A stabilirlo è la Cassazione, con una sentenza depositata il 26 settembre, che conferma come tali indizi siano sufficienti per "legittimare l'invito" al conducente di sottoporsi agli accertamenti sanitari. E chi rifiuta rischia grosso: si configura infatti uno specifico reato previsto dal Codice della strada.