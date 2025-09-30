Autovelox, scatta il censimento nazionale: ecco come ci si potrà difendere dalle multe

Il Portale dell'Automobilista è la piattaforma ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che raccoglie dati e servizi legati a patenti e veicoli. Oltre alle informazioni accessibili a tutti, come la verifica dell'assicurazione e della classe ambientale, per gli utenti registrati consente di controllare i punti patente, la cronologia delle revisioni e le pratiche automobilistiche.

Il portale è anche il cuore operativo del nuovo censimento: attraverso di esso le amministrazioni dovranno registrare i propri autovelox, rendendo i dati disponibili per la consultazione pubblica. Per i cittadini rappresenta quindi un punto di accesso fondamentale sia per i servizi tradizionali sia per la nuova funzione di trasparenza sulle sanzioni.